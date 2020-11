Serie B, l'introduzione del VAR potrebbe costare 200mila euro a società

Quanto costerà introdurre dal girone di ritorno di Serie B il Var? Questa è la domanda a cui la Lega B e i venti club cadetti stanno cercando risposta dopo la decisione arrivata la scorsa settimana. Secondo La Nazione ogni club dovrà spendere circa 200mila euro per introdurre la tecnologia sui propri campi, una cifra importante soprattutto in tempi di crisi come quella che stiamo vivendo. Nei prossimi giorni si dovrebbe conoscere la reale entità della spesa da dover sostenere sempre che l’AIA ammorbidisca la propria posizione dopo il secco no del presidente Nicchi.