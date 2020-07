Serie B, l'ultimo atto. Cosenza-Juve Stabia chi perde va in C. Nella storia mai un pari

Uno dei match più importanti, se non il più importante, dell'ultimo turno di Serie B è senza dubbio quello fra Cosenza e Juve Stabia. Chi perde la gara del 'San Vito - Marulla' andrà in Serie C, mentre la vincente potrà giocarsi le ultime chance salvezza ai playout o festeggiare la permanenza diretta in cadetteria (vedi Cosenza: per tutte le combinazioni nella zona calda CLICCA QUI!).

I NUMERI - Un match, dunque, da dentro o fuori che viene reso ancor più incandescente dalle statistiche legati ai precedenti fra le due squadre. Numeri alla mano nei 14 precedenti ufficiali sul rettangolo verde calabrese Lupi e Vespe non hanno mai pareggiato (11 successi dei padroni di casa, 3 dei campani). L'ultimo confronto, avvenuto durante il campionato di Serie C 2016/2017 è finito 4-2 per la compagine oggi nelle mani di Roberto Occhiuzzi.