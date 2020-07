Serie B, l'ultimo atto. Volata salvezza: sette squadre in battaglia per evitare l'inferno

Delle 20 squadre che questa sera scenderanno in campo per il 38° e ultimo turno di Serie B, solo cinque si presenteranno sul rettangolo verde senza assilli di classifica: Benevento e Crotone già in A, Cremonese ed Entella salve e senza possibilità di playoff più il Livorno già retrocesso in Serie C. Per tutte le altre c'è qualcosa da conquistare negli ultimi 90' della stagione regolare. Sia sul fronte della qualificazione diretta alle semifinali playoff, che per la conquista degli ultimi tre posti a disposizione nel post-season o per la zona salvezza.

IN SETTE CON L'ACQUA ALLA GOLA - Detto del Livorno che ha già salutato da tempo la cadetteria e che l'eventuale restituzione dei punti di penalizzazione già inflitti al Trapani (formalmente già in Serie C visto che per dovrebbe vincere col Crotone 14-0) potrebbe cambiare la classifica a campionato già ultimato, ci sono sette squadre con in testa l'obiettivo di evitare la retrocessione diretta e, possibilmente, anche la zona playout: Venezia, Ascoli, Perugia, Pescara, Cosenza, Juve Stabia e, appunto, Trapani.

In quest'ottica saranno decisivi gli scontri diretti fra Venezia e Perugia e fra Cosenza e Juve Stabia.

Iniziando dai lagunari di Alessio Dionisi per la salvezza basterà non perdere contro il Perugia, mentre il Grifo deve vincere per rimanere in B. In caso di pareggio, infatti, per gli uomini di Oddo c'è il rischio di un arrivo a pari punti (46) con il Pescara impegnato col Chievo oppure con gli abruzzesi e il Cosenza, con la classifica avulsa che premierebbe il Delfino. Possibile anche un arrivo a pari punti fra le stesse tre con l'aggiunta dell'Ascoli impegnato contro un Benevento già in vacanza. In questo caso ad affrontare i playout sarebbero i marchigiani e il Cosenza. Infine, con la sconfitta del Perugia al 'Curi' si dovrà sperare nella contemporanea sconfitta del Pescara e della mancata vittoria del Cosenza.

In casa Ascoli serve la vittoria a tutti i costi. Un possibile pareggio porterebbe alla necessità che una tra Perugia e Pescara non vinca. L'ipotesi di un aggancio al Venezia sarebbe poi inutile a causa degli scontri diretti a sfavore. In caso di sconfitta, infine, servirebbe un risultato diverso dalla vittoria sempre da parte di Grifo e Delfino.

Gli uomini di Sottil, invece, si salvano con una vittoria, mentre in caso di pareggio dovrà sperare che il Perugia perda.

Situazione più facile, infine, per Cosenza e Juve Stabia. Chi perde lo scontro diretto retrocede. Chi vince va ai playout. Attenzione, però, perché i Lupi di Occhiuzzi potrebbero anche salvarsi direttamente qualora Perugia e Ascoli non vincessero e arrivasse la sconfitta del Pescara.

CLASSIFICA

Benevento 83 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 68 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo Verona 53

Pisa 52

Frosinone 53

Salernitana 52

Empoli 51

Entella 48

Cremonese 48

Venezia 47

Ascoli 46

Perugia 45

Pescara 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani 41*

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C

* due punti di penalizzazione