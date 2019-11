© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa che l'11^ giornata del campionato di B si giochi nel suo completo, è questa sera andato in scena l'anticipo tra Spezia e Chievo Verona: uno 0-0 che ha però cambiato la classifica, con i clivensi che hanno agguantato intanto il secondo posto, in coabitazione con il Crotone..

Classifica:

Benevento 21

Crotone 18

Chievo Verona 18*

Empoli 17

Ascoli 16

Perugia 16

Cittadella 16

Pordenone 15

Salernitana 15

Entella 15

Pisa 13

Pescara 13

Frosinone 13

Cremonese 12

Venezia 12

Spezia 12*

Juve Stabia 10

Cosenza 8

Livorno 7

Trapani 6

*una partita in più