© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria del Pescara sul Cosenza, la seconda con Legrottaglie in panchina, il club umbro supera ben quattro squadre e va a occupare l'ultimo posto utile per i play off e vede il secondo posto ad appena tre lunghezze di distanza. Male il Cosenza, alla quarta sconfitta di fila, che resta terzultimo a -7 dalla salvezza diretta. Questa la classifica aggiornata:

Benevento 51, Pordenone 35, Crotone 34, Frosinone 34, Salernitana 33, Cittadella 33, Perugia 33, Pescara 32, Spezia 31, V. Entella 31, ChievoVerona 30, Ascoli 30, Pisa 29, Juve Stabia 28, Venezia 27, Empoli 27, Cremonese 23, Cosenza 20, Trapani 19, Livorno 13