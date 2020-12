Serie B, la classifica aggiornata: l'Empoli mantiene la vetta in solitaria. Male l'Entella

vedi letture

In archivio sette gare della 13^ giornata del campionato di B, che, qualora non dovesse subire scossoni relativi alla gara Reggina-Cittadella (posticipata per sospetti ulteriori casi di positività al Covid-19 tra i veneti) si concluderà stasera.

Notte sempre più fonda per l'Entella, che non ha ancora trovato l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, mentre all'Empoli basta il pareggio con il Chievo per tenere in solitaria la vetta della classifica. Importanti passi avanti di Pisa e Vicenza.

Di seguito la graduatoria aggiornata:

Empoli 26

Salernitana 25

Frosinone 24

SPAL 22*

Lecce 21

Venezia 21*

Cittadella 20**

Monza 20*

ChievoVerona 19*

Brescia 17

Pordenone 17

Pisa 17

Vicenza 15*

Reggiana 14*

Cosenza 12

Cremonese 12

Reggina 10*

Pescara 8*

Ascoli 6

Entella 5

* una gara in meno

** due gare in meno