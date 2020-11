Serie B, la Salernitana vince a tavolino contro la Reggiana: la classifica aggiornata

Con l'esito della gara tra Salernitana e Reggiana, vinta a tavolino dai campani, cambia la classifica di Serie B: ricordiamo che il match lo scorso 31 ottobre non si giocò perché gli emiliani, che avevano già utilizzato lo slot previsto dal regolamento per il rinvio di un match, non si presentarono all' "Arechi" dato che contavano ben 29 positivi al Covid-19. Ma il giudice sportivo ha applicato il regolamento, ed è stato 3-0 a tavolino.

La formazione di Castori ha ora agganciato il secondo posto, a -2 dalla vetta:

Empoli 16

Salernitana 14

Chievo Verona 14

Frosinone 13

Venezia 13

SPAL 12

Lecce 12

Cittadella 10*

Monza 9*

Reggiana 8*

Brescia 8*

Pordenone 8

Reggina 7

Vicenza 6*

Cosenza 5

Ascoli 4 *

Pisa 4*

Entella 4

Pescara 4

Cremonese 3*

*una gara in meno