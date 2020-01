© foto di Carlo Giacomazza/Tuttosaleritana.com

Vittoria in rimonta per la Salernitana contro il Cosenza, finisce 2-1 in favore dei padroni di casa. Le reti tutte nel primo tempo: dopo il vantaggio di Asencio, la Salerntitana ha trovato il pareggio con Lombardi ed il gol del sorpasso con Akpa Akpro a pochi minuti dalla fine del primo tempo.