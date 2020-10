Serie B, le formazioni di Frosinone-Entella: Dionisi con Novakovich. Linea verde per Tedino

Il tecnico del Frosinone Nesta punta su Dionisi al fianco di Novakovich in avanti per battere la Virtus Entella. I liguri si schierano con la difesa a cinque che vede Costa e Coppolaro come esterni e da centrocampo in su puntano sui giovani Brescianini, Koutsoupias e Petrovic. Queste le formazioni ufficiali:

Frosinone (3-5-2): Bardi; Capuano, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Maiello, Rohden, Kastanos, Salvi; Novakovich, Dionisi. Allenatore Nesta

Virtus Entella (5-3-2): Borra; Coppolaro, Chiosa, Poli, Pellizzer, Costa; Paolucci, Brescianini, Koutsoupias; Brunori, Petrovic. Allenatore Tedino