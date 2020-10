Serie B, le formazioni di Lecce-Cremonese: in avanti sfida fra Coda e Ceravolo

vedi letture

Per il posticipo della quarta giornata di Serie B Corini rimette in cabina di regia Tachtsidis affiancato da Majer e Henderson. In avanti Coda punta centrale del tridente con Falco e Listkowski sulle ali. In difesa Adjapong a destra e Dermaku al fianco di Lucioni. La Cremonese di Bisoli risponde con Ceravolo al fianco di Strizzolo e Gaetano sulla trequarti. Gustafson sarà il regista, mentre in difesa Fiordaliso sarà il terzino destro con Volpe fra i pali. Queste le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Gabriel; Adjapong, Dermaku, Lucioni, Zuta; Henderson, Tachtsidis, Majer; Falco, Coda, Listkowski. Allenatore Corini

Cremonese (4-3-1-2): Volpe; Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Valzania, Gustafson, Deli; Gaetano; Ceravolo, Strizzolo. Allenatore Bisoli