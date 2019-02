© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Pomeriggio domenicale dedicato anche alla Serie B in Italia. In campo Cosenza-Cremonese e Lecce-Livorno nei match valevoli per la ventiquattresima giornata. Di seguito le formazioni ufficiali delle due partite:

COSENZA: Perina, Corsi, Dermaku, Idda, Palmero, Litteri, Embalo, Sciaudone, Legittimo, Bruccini, Baez.

CREMONESE: Ravaglia, Piccolo, Strizzolo, Mogos, Soddimo, Castagnetti, Strefezza, Caracciolo, Terranova, Renzetti, Mbaye.

LECCE: Vigorito, Arrigoni, Tachtsidis, Palombi, Marino, Meccariello, La Mantia, Falco, Tabanelli, Venuti, Calderoni.

LIVORNO: Mazzoni, Luci, Giannetti, Fazzi, Kupisz, Gonnelli, Diamanti, Bogdan, Rocca, Raicevic, Bobem.