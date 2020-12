Serie B, Lecce-Venezia: gara apertissima al Via del Mare

vedi letture

Sfida al Via del Mare tra Lecce e Venezia in una gara valevole per la 10/a giornata di Serie B. Si preannuncia un bel match tra due squadre che giocano bene e sono nei primi posti in classifica. I pugliesi sono al secondo posto con 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, i veneti, invece sono al quinto con 5 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il bilancio dei salentini contro i lagunari è più che positivo nei vari campionati: in 13 incontri sono infatti giunte 7 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta, dati supportati inoltre da 19 gol fatti e 12 subiti. Calcio d'inizio alle ore 14.00. L'arbitro è Abbatista di Molfetta

COME ARRIVA IL LECCE - Sarà 4-3-1-2 per i pugliesi con Gabriel in porta, Adjapong e Calderoni terzini, Lucioni e Meccariello centrali. Paganini, Tachtsidis e Henderson in mezzo, Mancosu alle spalle di Stepinski e Coda. Non fanno parte del gruppo, gli indisponibili Felici, Calderoni e i non convocati Borbei, Dubickas, Lo Faso, Pierno e Rodriguez. Così il tecnico Corini prima del match: "Dobbiamo proseguire, con l’idea che c’è ancora molto da fare. Non dobbiamo dare nulla per scontato, un calo di attenzione e concentrazione rischierebbe di essere fatale. Sappiamo che sarà uno scontro diretto per il vertice. Ma non parliamo di partite della svolta, semmai di gare significative, come lo è stata quella di Verona, un passo di crescita del quale sono soddisfatto. Non perdere il passo è fondamentale”.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Identico modulo per i veneti con Lezzerini tra i pali, Ceccaroni e Felicioli terzini, Modolo e Svoboda in mezzo. Maleh, Taugourdaeu e Fiordilino in mediana con Aramu alle spalle di Bocalon e Johnsen. A centrocampo out Serena e Vacca. Così il tecnico Zanetti prima della gara: " Il Lecce, oltre a essere una squadra propositiva con una identità ben precisa, è molto bravo nelle ripartenze e in settimana abbiamo lavorato molto su come poterli limitare sotto questo aspetto, anche perché non andremo in Puglia per fare una gara di attesa e anzi, cercheremo di giocare alla nostra maniera, come cerchiamo di fare sempre"