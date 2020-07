Serie B, Livorno-Crotone: calabresi a un passo dalla A

vedi letture

Manca davvero poco al Crotone per festeggiare il ritorno in A. La squadra potrebbe salire nella massima serie dopo la promozione trionfale del 2015/16. Ai calabresi sarà sufficiente vincere a Livorno contro i toscani già scesi in Lega Pro e sperare che lo Spezia non faccia altrettanto a Cremona. Se i punti di vantaggio rimanessero 6 al termine di questa giornata, la promozione non sarebbe ufficiale, essendo finiti gli scontri diretti Crotone-Spezia con reciproco successo esterno per 2-1. Il Livorno, dal suo canto, è retrocesso da tempo e con pochi stimoli ormai. Davvero una grande occasione per il Crotone per festeggiare. 14esima sfida in campionato tra Livorno e Crotone con un bilancio, nei 13 precedenti totali (tutti in serie B), di 7 successi dei pitagorici, 2 pareggi e 4 vittorie amaranto. Calcio d'inizio alle ore 18.45. L'arbitro è Camplone di Pescara

COME ARRIVA IL LIVORNO - Spazio ai giovani per Filippini. Probabile, dunque, che in attacco, con Murilo possa giocare Pallecchi. In porta altro prodotto del vivaio, Neri. Così l'allenatore prima del match: "Il Crotone sarà caricato a mille per cercare di fare i tre punti ed ottenere la matematica promozione in A. Noi dovremo fare come nelle ultime giornate: mettere il massimo impegno, stare uniti e chiudere gli spazi all'avversario per poi ripartire. Proveremo a metterli in difficoltà"

COME ARRIVA IL CROTONE - Tre punti per la A. Il Crotone ci crede e Stroppa manda in campo la migliore formazione possibile: 3-5-2 con Messias e Simy coppia d'attacco. Così l'allenatore prima del match: "Non devo pensare al Livorno e a quello che faranno loro. Ma bisogna pensare solo a noi stessi. E la squadra deve mantenere il livello delle cose fatte fin qui: grande mentalità e determinazione, attenzione nei particolari. Facendo questo probabilmente porteremo a casa il risultato che vogliamo, altrimenti dovremmo pensarci in un altro match".