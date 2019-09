Serie B, Livorno-Salernitana - Braken dal 1', emergenza per i campani

Roberto Breda

© foto di Andrea Rosito

Breda e la Salernitana, una storia che è pronta ad arricchirsi di un nuovo capitolo. Il tecnico trevigiano ritrova sulla sua strada la propria strada i campani, di cui è stato bandiera in campo e panchina, ma è pronto a non fare sconti col suo Livorno, reduce da due risultati utili consecutivi che gli hanno permesso di abbandonare l'ultima posizione. I labronici vengono infatti dal pareggio esterno a Cosenza e dal successo casalingo contro il Pordenone e vogliono dar continuità. Dall'altro lato la lanciatissima Salernitana di mister Ventura, a meno quattro dalla vetta, che è reduce dal pareggio interno contro il Chievo. A dirigere la gara sarà il signor Davide Ghersini della sezione di Genova.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Mister Breda deve rinunciare soltanto a meno dell'indisponibile Ruggiero a centrocampo mentre recupera Morelli in difesa. Sarà presumibilmente ancora 3-4-3, con poche novità rispetto a Cosenza. In difesa confermati Di Gennaro, Bogdan e Boben, mentre sulle corsie laterali ballottaggio tra Porcino e Gasbarro a sinistra e quello tra Del Prato e Morganella a destra. In avanti dovrebbe essere Braken a completare il reparto con Marras e Marsura.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Granata in piena emergenza, con mister Ventura che deve fare a meno degli infortunati Jallow, Mantovani, Billong, Lombardi e Akpa Akpro, oltre a Heurtaux e allo squalificato Kiyine. Scelte obbligate, dunque, per il tecnico che si affiderà ancora la 3-5-2: davanti a Micai confermatissimi Karo, Migliorini e Jaroszynski, mentre in mediana dovrebbero esserci Odjer e Firenze ai lati di Di Tacchio. A destra Cicerelli stringerà i denti, mentre dall'altro lato pronto Lopez. In avanti Giannetti farà ancora coppia con Djuric, che non è al top e resta in forse.