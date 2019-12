Serie B, nel Boxing day spettatori in aumento. Top allo "Stirpe"

Fonte: Ufficio Stampa Lega B

Boxing day promosso. Almeno per gli spettatori. Nella 18a giornata di campionato, giocata per Santo Stefano, infatti il pubblico è aumentato rispetto alla media registrata in campionato, con il girone di andata che si chiuderà domenica 29 dicembre. Sui 10 campi della Serie BKT, dati alla mano, si è registrato un incremento del 4,7% rispetto alle prime 18 giornate e addirittura un +5,7% se il confronto si basa sulla media delle sole dieci squadre che hanno giocato il turno in casa. Sei i club che hanno registrato il segno + rispetto ai propri standard: Ascoli, Cosenza, Frosinone, Trapani, Venezia e Virtus Entella; Cremonese sostanzialmente in linea, le altre in ribasso. Frosinone-Crotone con 12215 presenze la gara più seguita, quindi Ascoli e Cosenza che hanno superato gli 8mila tagliandi staccati ai botteghini.