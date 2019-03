Serie B, Palermo a valanga sul Carpi. 1-1 tra Venezia e Cremonese

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Si sono concluse le due gare di Serie B giocate oggi pomeriggio, valide per la 29a giornata. 1-1 tra Venezia e Cremonese: ospiti avanti al 30’ con Del Fabro, pareggio dei lagunari al 45’ con Citro su calcio di rigore. Il Palermo ha invece piegato con un netto 4-1 un Carpi ridotto nella ripresa in nove uomini per le espulsioni di Pasciuti e Kresic. In gol per i rosanero Falletti, Nestorovski (doppietta) e Puscas, inutile la rete di Mustacchio per gli emiliani.