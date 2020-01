Serie B, Perugia-Livorno: Cosmi torna a casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande attesa per il ritorno a casa di Serse Cosmi sulla panchina del Perugia. In realtà il tecnico degli umbri ha già esordito, nel turno precedente, nel match perso contro il Chievo. Questa sera (calcio d'inizio alle ore 21:00) sfida contro il Livorno bisognoso di punti per la salvezza. Nel resoconto dei precedenti tra umbri e labronici figurano 5 vittorie del Grifo, 7 pareggi e 3 affermazioni amaranto. A marzo 2019 l'ultimo precedente: successo del Perugia per 3-1 sul Livorno.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Sedici anni dopo l'ultima volta, Cosmi torna al Curi. Il tecnico insisterà sul 3-5-2, ma dovrà rinunciare ancora a Iemmello e Falasco oltre che agli infortunati Di Chiara e Fernandes. Arruolati, anche se non al meglio, Dragomir e Benzar, oltre che ad Angella e Kouan. Dubbi sugli esterni con Mazzocchi che può giocare, ma attenzione proprio a Benzal. In mezzo Falzerano, Carraro e Nicolussi Caviglia. In avanti, con Falcinelli, spazio a Melchiorri.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Situazione complicata in casa Livorno con diverse defezioni per Tramezzani: out per squalifica Marras, Luci, Boben e Di Gennaro e all'infortunato Marsura oltre a Raicevic che è stato già ceduto. Sarà, verosimilmente, 4-4-2 con Murilo (bloccato all'ultimo il suo trasferimento al Catania) e Braken in attacco. Bogdan in difesa con Porcino e Rocca esterni di centrocampo. Viviani agirà in mediana.