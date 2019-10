Serie B, Pescara-Benevento: Inzaghi con assenze pesanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Pescara arriva la capolista Benevento per uno dei match più interessanti del 9° turno di Serie BKT. Da una parte i "delfini" di Zauri, reduci da una sconfitta contro lo Spezia che ha inguaiato e non poco il tecnico, dall'altra le "streghe" di Inzaghi che stanno volando sulle ali dell'entusiasmo, primi in classifica a 18 punti con 3 di vantaggio sul Crotone. In caso di ulteriore vittoria (sarebbe la quarta di seguito) il Benevento si candiderebbe ufficialmente a vera favorita per la salita in Serie A. Arbitrerà la sfida Baroni, della sezione di Firenze.

COME ARRIVA IL PESCARA - La squadra di Zauri sta vivendo forse il momento più duro della sua stagione, tra il tecnico che ha confessato in conferenza di sentirsi in discussione e le parole di Machin e del presidente Sebastiani che non hanno stemperato i toni. Il tecnico biancazzurro potrebbe propendere di nuovo per il 3-5-1-1 proposto nella sconfitta contro lo Spezia, ma non è da escludere un ritorno al 4-3-3 di inizio stagione che cambierebbe ulteriormente le carte in tavola. In porta tornerà Fiorillo, con Campagnaro, Scognamiglio e Drudi a comporre il trio difensivo. Centrocampo con Palmiero, Busellato, Machin, Masciangelo e Ciofani (con Memushaj che cerca un posto da titolare) mentre in attacco ci dovrebbero essere Galano e Brunori.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Meglio di così la stagione della squadra di Inzaghi non poteva cominciare. Cinque vittorie, tre pareggi e 18 punti valgono il primo posto in classifica che le "Streghe" non vogliono perdere nonostante qualche assenza pesante, in particolare in difesa. A sostenere la squadra sono previsti oltre 1000 tifosi. Per quanto riguarda la formazione, nel 4-4-2 giallorosso (qui non ci dovrebbero essere dubbi) in porta ci sarà Montipò, mentre in difesa presidieranno le fasce Tuia e Letizia. Al centro della difesa, complici le assenze di Volta e Antei andranno Caldirola e presumibilmente Gyamfi. Centrocampo con Insigne, Viola, Tello ed Hetemaj e le due punte che saranno Armenteros e Coda.