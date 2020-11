Serie B, Pescara-Cittadella già 3-0 dopo 45 minuti di gioco: doppio Ceter, poi segna Vokic

Il Pescara chiude in vantaggio per 3-0 il primo tempo della gara contro il Cittadella. A decidere la sfida dell'"Adriatico", valida per il 7° turno di Serie B, finora sono una doppietta di Ceter tra il 16' e il 19' e una rete di Vokic al 40'. Mister Oddo può sorridere, finora non c'è davvero partita.