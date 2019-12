Serie B, Pescara-Venezia: a caccia di punti per il rilancio

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Una sfida interessante tra due squadre in cerca di una precisa identità. Si gioca all'Adriatico il match tra Pescara e Venezia, valevole per la 15/a giornata di Serie B. Il Pescara ha interrotto un buon periodo (con due vittorie e un pareggio) con la sconfitta maturata al Curi contro il Perugia. Anche il Venezia è reduce da un k.o., in casa contro la capolista Benevento. Entrambe le formazioni inoltre vengono da 4 punti conquistati nelle ultime 3 partite. In Abruzzo si gioca dunque per il riscatto e per far il salto di qualità: dietro la corazzata di Inzaghi è bagarre con 15 squadre in appena 6 punti. Basta un filotto di vittorie, dunque, per risalire vertiginosamente la classifica. Nel corso della loro storia, Pescara e Venezia si sono incrociati per undici volte in terra abruzzese, tutte in Serie B. 8 vittorie per il Pescara, 1 pareggio e 2 vittorie per il Venezia. L'ultimo precedente risale al 27 dicembre 2018: vittoria del Pescara per 1-0. Calcio d'inizio alle ore 15:00. Il giocatore che ha segnato più reti tra le due squadre è Galano con 8 gol, seguito da Machin a quota 6, Capello a quota 4 con Bocalon ed Aramu a quota 3. L'arbitro è Robilotta della sezione di Sala Consilina.

COME ARRIVA IL PESCARA - I biancoazzurri nell’ultima partita in casa hanno pareggiato per 1-1 contro la Cremonese mentre l’ultima vittoria in campionato risale al 9 novembre, giorno in cui gli abruzzesi vinsero per 2-1 sul campo di Empoli. Con 24 gol segnati, il Pescara è l’attacco più prolifico dell’intero campionato mentre con 21 gol subiti sono la terz’ultima difesa. Cos' l'allenatore Luciano Zauri prima della gara: "Rispetto alla sfida contro il Perugia l’idea è quella di cambiare il meno possibile anche se ho qualche dubbio. In Umbria mi sono arrabbiato perché è stato un peccato mortale uscire sconfitti dopo quella prestazione, ma è chiaro che abbiamo commesso alcuni errori pur proponendo un ottimo calcio".

COME ARRIVA IL VENEZIA - Nelle ultime 5 partite giocate con gli abruzzesi, il Venezia ha collezionato 3 pareggi e 2 sconfitte. Così l'allenatore Alessio Dionisi prima del match: "I biancoazzurri sono una squadra che gioca a calcio, crea occasioni e fa tanti gol, di conseguenza a volte può concedere qualcosa. Sono convinto che sarà una bella partita dove il risultato può non essere scontato. A volte loro hanno cambiato modulo, non so se per esigenze o se in base all’avversario, però hanno sempre interpretato la partita cercando di giocare".