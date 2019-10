Serie B, Pisa-Crotone: calabresi per restare al passo della capolista

© foto di Tommaso Maschio

Archiviata la pausa per le Nazionali, tornano in campo Pisa e Crotone in occasione dell'ottava giornata del Campionato di Serie B: all'Arena Garibaldi (calcio d'inizio alle 15, dirige il sig. Minelli di Varese) si affrontano due compagini in lotta per obiettivi diametralmente opposti, i padroni di casa allenati da Luca D'Angelo cercano un successo che manca da oltre un mese (4-1 sulla Cremonese lo scorso 15 settembre, poi due pareggi e due ko) per allontanarsi dalla zona calda della classifica e, per uno "scherzo" dato da una molteplice combinazione di risultati, portarsi tra le prime otto della classe; dall'altra parte, la formazione calabrese va a caccia della quarta vittoria consecutiva (battute in sequenza Juve Stabia, Pescara e Virtus Entella) che significherebbe secondo posto in solitaria a -1 dalla capolista Benevento.

COME ARRIVA IL PISA - Nei nerazzurri, reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Perugia, non ci sarà il difensore centrale Varnier che ha accusato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro: al suo posto, nell'undici titolare, ci dovrebbe essere Ingrosso, avanti nel ballottaggio con Benedetti e chiamato ad affiancare Aya e Meroni. Tornano a disposizione di D'Angelo anche Liotti e Asencio, i quali però non troveranno spazio dal 1': nel 3-5-2, Lisi e Di Quinzio saranno gli esterni di centrocampo con Verna, Gucher e De Vitis in mezzo. Marconi e Masucci, ovviamente, guideranno l'attacco dei toscani.

COME ARRIVA IL CROTONE - Mister Giovanni Stroppa potrebbe riproporre gli stessi undici protagonisti dell'ultimo convincente successo per 3-1 sulla Virtus Entella. Sarà 3-5-2 anche per i pitagorici, modulo speculare a quello degli avversari: Cordaz a difesa dei pali con Golemic, Marrone e Gigliotti in difesa; Molina e Mazzotta sugli esterni, Barberis in cabina di regia sostenuto da Benali a destra e Crociata a sinistra. Messias e Simy (a caccia del quinto sigillo stagionale in Serie B), invece, i due "fantasisti" dell'attacco rossoblu.