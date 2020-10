Serie B, Pordenone-Reggina: Toscano deve rinunciare a Menez, verso una maglia Lafferty

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 14.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW

Tutto pronto per la quinta giornata del campionato di Serie B, a Lignano Sabbiadoro questo pomeriggio alle 14 in campo il Pordenone di Attilio Tesser e la Reggina di Domenico Toscano. Tre punti di differenza in classifica, l'obiettivo per entrambe è quello di sorprendere nonostante le strategia societarie almeno sul mercato diametralmente opposte. Calciatore funzionali e abituati a campionati di B per i friulani, grandi nomi invece per gli amaranto. I padroni di casa sicuramente scenderanno in campo con l'obiettivo di riscattare l'ultima sconfitta, la prima della stagione, di martedì contro il Cittadella. Ancora a secco di vittorie la squadra di Attilio Tesser, intanto si è subito messo in mostra Davide Diaw con tre reti messe a segno. Di contro una Reggina che ha avuto il problema del gol nelle ultime due gare, gli amaranto infatti sia contro la Virtus Entella che il Cosenza non sono riusciti a beneficiare della superiorità numerica per conquistare i tre punti. C'è ancora qualcosa da limare ma l'inizio e promettente anche dal punto di vista del gioco, maggior cattiveria sotto porta per appostarsi nei piani alti. Intanto quello contro il Pordenone è un match importante per misurare il livello dell'ambizione della squadra di Mimmo Toscano.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Dolci ricordi per Attilio Tesser contro la Reggina, la rete di Rigoni in quel di Novara quando guidava i piemontesi per un playoff indimenticabile condito con la promozione in massima serie. Adesso il tecnico dei ramarri proprio contro gli amaranto è a caccia del primo successo stagionale. Per farlo si affida alla coppia d'attacco formata da Davide Diaw e Patrick Ciurria, partirà inizialmente dalla panchina invece Karlo Butic. Torna arruolabile invece Alessandro Mallamo che dovrebbe partire alle spalle delle punte vista l'indisponibilità di Tremolada e Gavazzi. Retroguardia invariata con la coppia centrale formata da Barison e Camporese.

COME ARRIVA LA REGGINA - Una notizia non felice per Mimmo Toscano alla vigilia della sfida, il tecnico amaranto dovrà fare a meno di Jeremy Menez che non figura nell'elenco dei convocati. Motivo? Probabilmente un problema fisico, siamo nel campo delle ipotesi visto che il club non comunica la motivazione della mancata convoazione come del resto anche i tempi di recupero dei lungodegenti Charpentier e Rivas. Qualche cambio rispetto alle ultime due uscite, potrebbe essere l'occasione giusta per Kyle Lafferty per dar fiato a German Denis. Per sostituire invece Menez sono due le ipotesi, quella dell'utilizzo di Mastour con Bellomo sulla trequarti o quella più probabile con Mario Situm che ha già rivestito quel ruolo in carriera. In difesa è sempre ballottaggio tra Delprato e Rossi, sulla corsia sinistra invece Liotti parte sempre favorito rispetto a Di Chiara.