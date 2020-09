Serie B, Reggiana-Pisa: emergenza difesa per mister Alvini

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La prima giornata della Serie B edizione 2020/21 si conclude stasera (ore 21.00) con il posticipo tra Reggiana e Pisa. Gli emiliani, al ritorno nel torneo cadetto dopo 21 anni di assenza, ricevono la visita dei toscani, che nella passata stagione hanno terminato al nono posto mancando di un soffio la qualificazione ai playoff, dopo una salvezza da neopromossa conquistata con due giornate di anticipo. A dirigere la sfida del Mapei Stadium sarà Daniele Paterna, della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Meli e Di Iorio. Si giocherà davanti a mille tifosi, grazie all’ordinanza firmata in extremis dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

COME ARRIVA LA REGGIANA – Scelte ridotte per Alvini, senza lo squalificato Rossi e gli infortunati Venturi, Rozzio, Germoni e Varone, ai quali si è aggiunto Costa, costretto al forfait da un problema muscolare rimediato giovedì in allenamento. Emergenza in difesa per i granata: possibile debutto dal 1’ per Ajeti. Sarà invece a disposizione dalla prossima gara l’altro nuovo innesto Gatti. l’altro Nel 3-4-1-2 disegnato dal tecnico toscano sarà Cerofolini a difendere i pali. In mezzo Muratore e Radrezza, con Zampano e Lunetta sulle corsie laterali. Voltan alle spalle di Mazzocchi e Zamparo.

COME ARRIVA IL PISA – Una sola assenza in casa nerazzurra: quella del difensore Meroni, infortunatosi nella gara amichevole col Grosseto. Non convocato Minesso. D’Angelo potrà contare anche sui colpi di mercato Palombi e Mazzitelli che si accomoderanno inizialmente in panchina. Solito dubbio sul modulo: 4-3-1-2 o 3-5-2. Più probabile la prima opzione. Perilli sarà il portiere titolare con Varner e Caracciolo centrali, Birindelli e Lisi esterni. Siega e De Vitis si contendono una maglia al fianco di Gucher e Marin. Soddimo trequartista a ridosso delle punte. Ballottaggio Vido-Masucci per affiancare Marconi.