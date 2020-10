Serie B, rimonta vincente dell'Empoli. 3-1 nel derby toscano contro il Pisa

Rimonta vincente dell’Empoli che dopo essere passato in svantaggio nel derby contro il Pisa ne rifila tre ai nerazzurri e conquista il quarto successo in cinque gare di campionato.

Pisa avanti dopo 12 minuti grazie a Masucci bravo ad anticipare tutti su una punizione di Gucher e di testa mettere alle spalle di Brignoli. L’Empoli reagisce subito con un insidioso cross di Terzic che Perilli respinge coi pugni, poi è Moreo a salire in cattedra con un colpo di testa che finisce di poco fuori. Al 39° il numero 10 empolese trova però la zampata vincente su un cross di Bandinelli dalla sinistra: anticipo sul compagno La Mantia e girata al volo che batte Perilli per il pari. Nel finale occasione per Marconi che però non trova la porta su assist di Soddimo.

Nella ripresa il Pisa parte meglio sfiorando il gol con Masucci dopo otto minuti, ma poi è l’Empoli a prendere campo e rendersi più pericoloso: al 59° Perilli compie un miracolo su un colpo di testa di La Mantia servito da Terzic, mentre al 72° è Moreo a sfiorare la rete. Proprio il numero 10 si rende protagonista al 75° di una potente conclusione che Perilli respinge corto favorendo il tap-in di La Mantia per il vantaggio azzurro. Il centravanti empolese poi al’82° trova la doppietta personale sfruttando al meglio un assist del neo entrato Bajrami. Con questa vittoria l’Empoli vola solitario in testa alla classifica, mentre il Pisa resta al terzultimo posto con appena tre punti conquistati.

5^ giornata Serie B

Empoli-Pisa 3-1 (38° Moreo, 75°, 82° La Mantia; 12° Masucci)

Sabato 24/10 ore 14:00

Monza-ChievoVerona

Pordenone-Reggina

Reggiana-Cittadella rinviata

Salernitana-Ascoli

SPAL-Vicenza

Virtus Entella-Venezia ore 15:00

Pescara-Frosinone ore 16:00

Domenica 25/10

Cosenza-Lecce ore 15:00

Cremonese-Brescia ore 21:00