Serie B, risultati e classifica al 45°: Juve Stabia virtualmente in C. Perugia ai play out

Nonostante il primo posto in classifica il Benevento non lascia scampo all’Ascoli in questi primi 45 minuti e cala il tris a firma Sau, Barba e Insigne complicando i piani salvezza dei bianconeri che attualmente sarebbero comunque sicuri di restare in Serie B. In zona play off lo Spezia pareggia in casa della Salernitana e tiene il terzo posto con il Pordenone quarto in virtù dell’1-1 contro la Cremonese. Caos alle spalle di queste due con il Cittadella quinto e poi ben quattro squadre a quota 54 punti: Empoli, Frosinone, ChievoVerona e Pisa con le prime tre che sarebbero ai play off.

In cosa vince il Cosenza che scavalca la Juve Stabia e guadagna un posto ai play out contro il Perugia che sta perdendo in casa del Venezia. Salve invece Pescara e Ascoli in virtù della migliore classifica avulsa con i calabresi.

I risultati e i marcatori al 45°:

Ascoli-Benevento 0-3 (26° Sau, 33° Barba, 45° Insigne)

ChievoVerona-Pescara 0-0

Cosenza-Juve Stabia 2-1 (17° Sciaudone, 23° rig. Riviere; 31° Tonucci)

Cremonese-Pordenone 1-1 (17° Gaetano; 15° rig. Tremolada)

Virtus Entella-Cittadella 2-2 (5° aut. Rizzo, 45° M. De Luca; 3°, 22° Panico)

Frosinone-Pisa 0-0

Livorno-Empoli 0-1 (45° Antonelli)

Salernitana-Spezia 1-1 (31° Gondo; 45° Mora)

Trapani-Crotone 0-0

Venezia-Perugia 1-0 (42° rig. Aramu)

CLASSIFICA

Benevento 86 PROMOSSO IN SERIE A

Crotone 69 PROMOSSO IN SERIE A

Spezia 59

Pordenone 58

Cittadella 56

Chievo Verona 54

Empoli 54

Frosinone 54

Pisa 54

Salernitana 53

Venezia 50

Cremonese 49

Entella 49

Pescara 46

Ascoli 46

Cosenza 46

Perugia 45

Trapani 42

Juve Stabia 41

Livorno 21 RETROCESSO IN SERIE C