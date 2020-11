Serie B, Salernitana-Cremonese: granata per la vetta contro il fanalino di coda

A chiudere l'ottava giornata del campionato cadetto ci penserà il posticipo dell'Arechi tra Salernitana e Cremonese, possibile match da testacoda. I granata, infatti, dopo essersi visti riconoscere i tre punti a tavolino della gara fantasma contro la Reggiana hanno l'opportunità, con un successo contro i lombardi, di agganciare in vetta l'Empoli. Di fronte il fanalino di coda Cremonese, unica squadra a non aver ancora vinto in questa stagione e alla disperata ricerca di punti. Dirigerà la gara il signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - La sosta ha teso una mano ai granata, permettendo a mister Castori di recuperare Andrè Anderson, Gondo e Lopez. Nessun problema invece per Cicerelli, regolarmente arruolato dopo la botta al piede rimediata in allenamento. Restano invece out Lombardi e Veseli. Sarà con ogni probabilità ancora 4-4-2: davanti a Belec ci saranno Casasola, Aya, Gyomber e Lopez; a centrocampo Di Tacchio sarà affiancato probabilmente da Dziczek, con Kupisz e Cicerelli sugli esterni; in avanti la coppia Djuric-Tutino.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Piena emergenza per Bisoli, che dovrà rinunciare a pedine importanti come Deli, Pinato, Ghisolfi e Girelli a centrocampo e di Strizzolo in avanti. Il tecnico grigiorosso dovrebbe riproporre il 4-3-1-2: in difesa Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; in mediana Valzania, Gustafson e Castagnetti, mentre in avanti Gaetano agirà alle spalle di Ceravolo e Ciofani.