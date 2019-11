© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Al via ieri sera l’11^ giornata di Serie B, con Spezia-Chievo Verona che ha aperto le danze.

Con le gare delle 15:00 in archivio, si è passati ai match delle 18:00, con solo Salernitana ed Entella in campo: il parziale vede al momento un pareggio a reti bianche, con i padroni di casa più propositivi di una formazione ospite viva nel finale.

Di seguito il programma completo dell’undicesima giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Spezia-Chievo Verona 0-0

Ascoli-Venezia 1-1 (71' [rig.] Da Cruz, 87' Zigoni)

Crotone-Perugia 2-3 (13' Iemmello, 53' Melchiorri, 57' e 94' Mustacchio, 65' Di Chiara)

Livorno-Juve Stabia 2-1 (50' [aut.] Zima, 59' Agazzi, 94' Marras)

Pescara-Pisa 3-0 (14' Borrelli, 63' Galano, 67' Machin)

ORA IN CAMPO (parziale)

Salernitana-Entella 0-0

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Benevento-Empoli

Cittadella-Frosinone

Pordenone-Trapani

LUNEDI’ 4 NOVEMBRE

Cremonese-Frosinone