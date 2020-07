Serie B, Salernitana-Spezia: liguri incerottati, granata a caccia dei playoff

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Gli ultimi novanta minuti della regular season di Serie B propone l'interessante sfida d'alta classifica all'Arechi tra Salernitana e Spezia. Match che vale una stagione per i granata, costretti a vincere per poter centrare l'obiettivo play-off, al cospetto però di una delle migliori squadre del torneo, lo Spezia di Vincenzo Italiano, che vuole i tre punti per mantenere il terzo posto. A dirigere la gara sarà il signor Valerio Marini della sezione di Roma1.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - I granata dovranno rinunciare agli infortunati Lombardi e Mantovani oltre a Billong fuori rosa. Spazio al 4-2-3-1 con Cicerelli, Aya, Migliorini e Lopez davanti a Micai, che torna in porta dopo un turno di riposo; a centrocampo ci saranno Akpa Akpro e Di Tacchio, mentre alle spalle dell'unica punta Djuric ci saranno Gondo, Maistro e Kiyine.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Aquilotti oltremodo incerottati che dovranno fare a meno di diversi uomini come gli infortunati Marchizza, Mastinu, Capradossi, Reinhart, Galabinov, oltre agli ex di turno Ragusa e Vitale non convocati. Recuperato, invece, Federico Ricci. Confermato il 4-3-3 con Vignali, Erlic, Terzi e Ramos davanti a Scuffet, mentre in mediana ci saranno Ricci, Mora e Maggiore. In avanti il tridente Di Gaudio, Nzola e Gudjohnsen.