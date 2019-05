© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al Benevento il primo round della semifinale playoff di Serie B. 2-1 per i sanniti sul campo del Cittadella. Veneti in vantaggio dopo 10 minuti grazie a Proia, che nella ripresa però lascia i suoi in dieci per somma di ammonizioni. Il Benevento prende coraggio e trova il pari al 76' con Roberto Insigne, prima di mettere alla freccia all'83' con un colpo di Coda. A due minuti dalla fine espulso Armenteros. Sabato il ritorno, domani la seconda semifinale fra Hellas Verona e Pescara.