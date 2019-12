Serie B, si chiude il girone di andata: la classifica

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Si è concluso il girone di andata di Serie B, che ieri ha visto giocare la 19^ giornata, ultima della prima parte di stagione: formalmente, però, manca ancora da giocare la gara Spezia-Cremonese, valida per la 17^ giornata ma rinviata per maltempo. La data della stessa non è ancora stata resa nota.

A ogni modo, ricordando quindi che le due formazioni hanno una partita in meno, vediamo quella che è la classifica.

Livorno e Trapani non abbandonano la palude delle ultime posizioni, ma in zona retrocessione si piazza anche il Cosenza, mentre nell'attuale zona playout finiscono Venezia e Cremonese; Benevento capolista a +12 dalla seconda, il Pordenone, che chiude in modo eccellente il girone di andata, mentre in posizione playoff vanno Crotone, Entella, Cittadella, Perugia, Frosinone e Ascoli. Sono comunque solo 5 i punti che separano le due zone calde della graduatoria.

CLASSIFICA

Benevento 46

Pordenone 34

Crotone 31

Entella 29

Cittadella 29

Perugia 27

Frosinone 27

Ascoli 27

Salernitana 26

Chievo Verona 26

Pescara 26

Pisa 24

Spezia 24*

Juve Stabia 24

Empoli 23

Venezia 22

Cremonese 21*

Cosenza 20

Trapani 15

Livorno 12

* una partita in meno