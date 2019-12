Serie B, Trapani-Pisa: tre punti per il riscatto nel monday night

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Toccherà a Trapani e Pisa chiudere il quadro del sedicesimo turno di Serie B. Sfida tra due squadre che coltivano l'ambizione di mantenere la categoria: i toscani, appena al di sopra della sedicesima posizione, hanno sette punti in più rispetto ai siciliani, in piena zona rossa e reduci dal pesante tonfo sul campo del Benevento. Per i granata l'ultimo risultato è stato un significativo passo indietro rispetto alle vittorie promettenti su Livorno e Chievo, che avevano prolungato a tre la serie di risultati utili consecutivi, inaugurata dal pari con il Cosenza. Anche i nerazzurri, imbattuti per tre match di seguito, si sono arresi al blitz dell'Entella della scorsa settimana. "Dovremo partire con la giusta convinzione, cercando di vincere, sfruttando le nostre caratteristiche di squadra", ha detto alla vigilia Luca D'Angelo, che dai suoi vuole un cambio di passo repentino. Gli unici due precedenti in cadetteria tra le due formazioni risalgono alla stagione 2016/17: il bilancio è in perfetta parità, con un successo di misura (1-0) per parte.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Biabiany, assente contro il Benevento, dovrebbe rientrare tra i titolari: l'ex Parma è in pole per chiudere il tridente insieme ad Evacuo e Pettinari. Taugordeau in regia, con il rifornimento ai suoi lati di Moscati e Luperini. Senza Del Prete possibile chance per Candela sulla catena di destra, al suo fianco Fornasier, Scognamillo e Grillo.

COME ARRIVA IL PISA - Le buone notizie si fermano al rientro di Pinato: "Era uno dei più in forma prima della squalifica", ha osservato in conferenza D'Angelo. Izzillo e Di Quinzio rimarranno fuori insieme al lungodegente Marconi. Con loro anche Masucci, alle prese con una distrazione muscolare. Davanti dovrebbero vedersi Moscardelli e Fabbro, con Lisi e Birindelli ai lati della coppia centrale Benedetti-Aya.