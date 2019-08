Serie B, Venezia-Cremonese: sfida tra Bocalon e Ciofani

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Venezia ritrova la Serie B, che aveva perso alla fine della scorsa stagione a causa del playout perso contro la Salernitana. I veneti (al posto di Cosmi è arrivato Dionisi, reduce dalla bella stagione con l'Imolese), ripescati in seguito alla mancata iscrizione del Palermo, hanno effettuato una massiccia campagna acquisti e non intendono ripetere la scorsa sfortunata stagione. Al Penzo arriva la Cremonese di Rastelli, una delle squadre più agguerrite alla partenza della stagione. Tra i precedenti, in Laguna, la bilancia pende in favore dei veneti, grazie a 8 successi e 12 pareggi contro le sole 4 affermazioni lombarde.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Nel precampionato, i veneti sono stati impegnati in due scontri valevoli per il passaggio del turno in Coppa Italia, il primo vinto contro il Catania, il secondo perso ai danni del Parma. In attacco spazio alla coppia Capello-Bocalon mentre sulla trequarti agirà Aramu già a segno in coppa.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Gli ospiti invece sono reduci dal 9° posto del campionato scorso. il loro cammino in Coppa Italia non è stato ancora interrotto: hanno sconfitto sia il Francavilla che, a sorpresa, il Verona. Le ambizioni ci sono e il sogno promozione potrebbe diventare realtà, ma molto dipenderà dalla verve realizzativa di Ciofani, attaccante preso dal Frosinone. L'esperta punta farà coppia con Palombi, reduce dalla promozione in A con il Lecce.

