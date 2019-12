Serie B, Venezia-Spezia: due squadre a caccia di punti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Due squadre in cerca di rilancio. Il Venezia ospita in casa lo Spezia in una gara valevole per la 16/a giornata. I lagunari non vincono da quattro gare, mentre i liguri vengono da un buon periodo di forma (7 punti nelle ultime tre gare). Il Venezia, in casa, fatica: sette punti nelle prime sette gare casalinghe del campionato con solo due vittorie. Lo Spezia, invece, va discretamente lontano dal Picco: due vittorie e due pareggi. Gli ultimi due precedenti al Penzo tra le due squadra hanno visto il Venezia vincere per 1-0 nel corso dello scorso campionato, e pareggiare per 0-0 due stagioni or sono. Calcio d'inizio alle ore 15:00. L'arbitro sarà Pezzuto della sezione di Lecce.

COME ARRIVA IL VENEZIA - I lagunari vanno a caccia della vittoria e anche dei tre punti per svoltare al Penzo. Dionisi, probabilmente, opterà per un 4-3-1-2 con Aramu, protagonista nel pari contro il Pescara, alle spalle di Montalto e Bocalon. Così l'allenatore dei veneti, Alessio Dionisi, prima della gara: "La polemica dei presidi: "Non sarà uno scontro diretto, potevamo avete qualche punto in più ma per demeriti nostri non ce l’abbiamo. Siamo una delle squadre più giovani del campionato. Non devo ripetermi e non devo difendere nessuno, ma basta poco per sperperare quanto abbiamo fatto".

COME ARRIVA LO SPEZIA - I liguri cercheranno di sfruttare le difficoltà interne del Venezia. Italiano pensa al 4-3-3 con Ricci e Gyasi accanto a Galabinov. Così l'allenatore dei liguri, Vincenzo Italiano, prima del match: "Ci attende una sfida complicata, ci saranno sicuramente delle difficoltà e dovremo mettere in campo cuore, carattere e qualità. Il Venezia è una squadra che propone un ottimo calcio, ha un punto in meno di noi e sul terreno amico è particolarmente temibile, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra, fare in modo di continuare nel nostro percorso di crescita, affrontando questo difficile esame con ancora più attenzione e determinazione rispetto all'ultima uscita".