Serie B, vince ancora il Benevento. Successo Juve Stabia, notte fonda per il Livorno

Si sono da poco concluse le gare iniziate alle 15.00 valide per il 24° turno di serie B. Vince ancora il Benevento, che batte 2-1 il Pordenone. Successo al fotofinish per la Juve Stabia, che batte 3-2 il Crotone grazie alla rete nel finale di Forte. L'Entella pareggia in pieno recupero sul campo del Venezia. Notte fonda per il Livorno, caduto in casa sotto i colpi del Cosenza

VENERDI' 14 FEBBRAIO

Pescara-Cittadella 1-2 (6' Diaw, 22' Zappa, 75' [rig.] Iori)

SABATO 15 FEBBRAIO

Benevento-Pordenone 2-1 (37' Viola, 60' Insigne, 90+1' Bocalon)

Juve Stabia-Crotone 3-2 (14' e 90' Forte, 24' Armenteros, 34' Benali, 37' Calò)

Livorno-Cosenza 0-3 (30' e 32' Asencio, 43' Bruccini)

Venezia-Entella 2-2 (9' [rig.] Longo, 29' [rig.] De Luca, 78' Aramu, 90+3' Mancosu)

ORE 18:00

Spezia-Ascoli

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Cremonese-Trapani

Frosinone-Perugia

Empoli-Pisa

LUNEDI' 17 FEBBRAIO

Chievo Verona-Salernitana