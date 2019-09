Serie B, vince il Cittadella. Solo pari per Frosinone e Pisa

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Vince solo il Cittadella nel pomeriggio di Serie B. I veneti espugnano il campo della Juve Stabia (che chiude in 10 per l’espulsione di Cissè) grazie a una rete poco dopo l’ora di gioco di Diaw e si portano a quota nove in classifica. Solo pari nelle altre due sfide. A Frosinone i ciociari vanno avanti di un gol grazie al rigore trasformato da Ciano al 24°, ma vengono ripresi da Carretta al 50° e chiudono in 10 uomini per l’espulsione di Paganini al 90°. Anche il Pisa conquista un pari, ma in trasferta: a Venezia i neroazzurri vanno avanti con Lisi dopo 32 minuti, ma vengono raggiunti sette minuti dopo dall’autorete firmata da Pinato. Nel finale la squadra di D’Angelo deve stringere poi i denti a causa dell’espulsione al 70° di Benedetti.

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

Pescara-Crotone 0-3 (17'°, 56°Benali, 86° Crociata)

SABATO 28 SETTEMBRE

Frosinone-Cosenza 1-1 (24° rig. Ciano; 50° Carretta)

Juve Stabia-Cittadella 0-1 (64° Diaw)

Venezia-Pisa 1-1 (39° aut. Pinato; 32° Lisi)

Empoli-Perugia – 0re 18:00

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Benevento-Entella

Chievo Verona-Pordenone

Spezia-Trapani

Livorno-Salernitana

LUNEDI' 30 SETTEMBRE

Cremonese-Ascoli