Serie B, Virtus Entella-Venezia: Zanetti cerca continuità al "Comunale"

Terzo impegno nel giro di una settimana per le squadre di Serie B: al "Comunale" di Chiavari, alle 15, scenderanno in campo Virtus Entella e Venezia in occasione della quinta giornata. I biancocelesti di Bruno Tedino sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale in cadetteria, i lagunari allenati da Paolo Zanetti vanno invece a caccia della terza affermazione (la seconda consecutiva) per consolidarsi nella parte alta della classifica.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - I liguri detengono un record poco invidiabile: assieme al Monza, infatti, hanno il peggior attacco del torneo con una sola rete segnata nelle prime quattro uscite (gol di Mancosu, tra l'altro su rigore, nel match pareggiato 1-1 contro la Reggina). Rispetto all'ultimo incontro giocato allo "Stirpe" con il Frosinone (0-0 il risultato finale), dovrebbero cambiare diverse pedine nell'undici titolare: panchina per il giovane Koutsoupias, dentro Crimi e Brescianini a centrocampo assieme a Paolucci. Morosini, Brunori e Mancosu dovrebbero agire nel reparto avanzato: possibile chance a gara in corso per il croato classe '99 Petrovic.

COME ARRIVA IL VENEZIA - La compagine arancioneroverde vuole dare continuità dopo la rotonda vittoria per 4-0 sul Pescara nel turno infrasettimanale (reti di Aramu, Forte, Maleh e Karlsson). Due nuove assenze per Zanetti: oltre a Bocalon e Cremonesi, già out nella giornata di martedì, non saranno a disposizione nemmeno Taugourdeau e Felicioli. I veneti dovrebbero presentarsi sul rettangolo verde con il 4-3-3: Aramu e Forte sicuri di partire dal primo minuto in attacco, accanto a loro dovrebbe trovare nuovamente spazio il norvegese Johnsen anche se non è da escludere l'impiego di Karlsson.