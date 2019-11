Serie B, volano Benevento e Pordenone. Vincono J. Stabia e Trapani

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Dopo le gare del pomeriggio volano Benevento e Pordenone con i sanniti che vincono il big match contro il Crotone e si portano a +6 dai neroverdi friulani sorprendentemente secondi in classifica. La squadra di Inzaghi sblocca il risultato dopo dieci minuti con un rigore trasformato da Viola e trova il raddoppio all’ultimo minuto della gara con Improta. Vittoria ampia invece per il Pordenone che stende con tre reti nella ripresa il Perugia: a segno Gavazzi, Ciurria e Mazzocco. Colpi importanti anche in coda dove trovano la vittoria la Juve Stabia, 2-0 nel derby contro la Salernitana, e sopratutto il Trapani che va a vincere in casa del Livorno grazie a una doppietta di Stefano Pettinari nel primo tempo che rende vano il gol di Mazzeo a inizio ripresa.

Benevento-Crotone 2-0 (11° Rig. Viola, 90° Improta)

Juve Stabia-Salernitana 2-0 (7° Cissè, 90° Canotto)

Livorno-Trapani 1-2 (48° Mazzeo; 35°, 45° Pettinari)

Pordenone-Perugia 3-0 (55° Gavazzi, 63° Ciurria, 88° Mazzocco)

Empoli-Venezia (alle 18:00)