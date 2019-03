© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il sindaco di Foggia Franco Landella ha parlato ai cronisti locali della situazione del club rossonero e della necessità di trovare 600mila euro per evitare nuove penalizzazioni: “Voglio sollecitare tutte le realtà imprenditoriali del territorio a dare un contributo al Foggia calcio, che rappresenta un patrimonio del nostro territorio. Ci sono difficoltà di liquidità, servono 600mila euro per pagare gli stipendi ed evitare nuove penalizzazioni, ma sono certo che riusciremo a superare questa fase. - continua Landella come riporta Foggiacalciomania.com - Non voglio disperdere i sacrifici fatti da questa amministrazione e dai cittadini, mi riferisco soprattutto a quanto di buono fatto per l’ampliamento dello stadio. E la famiglia Sannella, sin qui, ha fatto cose importanti per il calcio di questa città. Resto fiducioso circa la risoluzione del problema. Spiace, per il resto, per i balordi che nelle ore precedenti hanno dato una brutta immagine di Foggia. Il calcio non deve essere violenza, ma motivo d’aggregazione e supporto. La stragrande maggioranza dei tifosi ha preso le distanze dai balordi”.