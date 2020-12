SPAL-Brescia 2-3, le pagelle: Valoti non basta, Jagiello scatenato. Thiam, che uscita a vuoto

vedi letture

SPAL-Brescia 2-3

Marcatori: 7’ e 59’ Valoti, 57’ Jagiello (B), 71’ rig. Donnarumma (B), 87’ Bjarnason.

SPAL

Thiam 5 - Vanifica una bella prestazione dove salva sia su Jagiello che su Spalek con un’uscita troppo avventata che spalanca la porta per il colpo di testa vincente di Bjarnason che valgono tre punti al Brescia.

Tomovic 6 - Rientra in campo dopo la squalifica. Duella con le punte del Brescia senza grosse sbavature. Lascia il campo sul finire del primo tempo per dopo un testa contro testa con Torregrossa (Dal 44’ Salamon 5 - Entra a freddo per l’infortunio di Tomovic. Non sempre in posizione, Marino lo riprende in qualche occasione. Saltato con troppa facilità da Jagiello in occasione dell’1-1).

Vicari 6 - Qualche indecisione di troppo su Torregrossa ma sembra tenere la posizione con decisione. Ma alla fine si fa sempre trovare pronto sui colpi di testa in area.

Ranieri 6 - Dalla sua parte Sabelli spinge molto e spesso va in raddoppio su Sala per arginare l’esterno del Brescia. Preciso nelle chiusure anche in area di rigore.

Dickmann 6,5 - Viene coinvolto spesso nella manovra della squadra. Col contagiri il cross per la testa di Valoti in occasione del gol del vantaggio. Perfetto anche nelle letture difensive chiudendo bene la diagonale.

Murgia 5,5 - Fa densità in mezzo al campo proponendo l’azione offensiva. Perde però Jagiello in occasione della rete che riequilibra il punteggio (Dall’80’ Missiroli sv).

Sa. Esposito 5,5 - E’ il punto fermo del centrocampista di Pasquale Marino. Sempre nel vivo dell’azione, fa girare il pallone con grande qualità ma macchia la sua prestazione tenendo il braccio troppo largo e causando il rigore che causa il 2-2 di Donnarumma.

Sala 6 - Avrebbe sui suoi piedi la palla del vantaggio ma Joronen gli sbarra la strada. Quando deve attaccare lo fa molto bene sfruttando la sua velocità e andando al cross in diverse occasioni. Da rivedere la fase difensiva.

Valoti 7 - Si inserisce all’interno dell’area di rigore con il tempismo di un bomber di area di rigore trovando l’incornata che supera Joronen. Trova il nuovo vantaggio con un destro al volo meraviglioso. (Dall’81’ Brignola sv).

Castro 5 - Marino lo richiama molto per cercare di dare dinamismo fra le linee. Lui si allarga spesso andando anche al traversone. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più (Dal 67’ Di Francesco 6 - Prova ad impegnare Joronen con una conclusione dalla distanza)

Paloschi 6 - Il gol del vantaggio nasce da una sua apertura su Dickmann. Fa a sportellate con la difesa del Brescia senza mai risparmiarsi (Dal 65’ Floccari 5,5 - Viene chiuso dalla retroguardia del Brescia. Sono pochi gli spunti degni di nota).

BRESCIA

Joronen 6 - Pronti, via ed esce a valanga sbarrando la strada a Sala. Prova l’uscita sul cross di Dickmann ma viene anticiapto da Valoti che lo supera di testa. Nulla può nemmeno sul gran destro del numero 8 biancazzurro, è reattivo su Di Francesco.

Sabelli 6,5 - Parte un po’ contratto ma poi più passano i minuti e più i compagni lo cercano sulla destra per il traversone. Spinge spesso e in difesa tiene botta.

Chancellor 6 - Qualche rischio di troppo quando i giocatori della SPAL giocano palla a terra ma alla fine è prezioso con la sua stazza quando vengono scodellati palloni in area.

Mateju 5,5 - Paloschi non è un osso facile, si batte e cerca di rimandare al mittente i palloni che arrivano dalla sua parte. Non sempre è preciso all’interno dell’area.

Martella 6 - Dickmann spinge molto sulla sua fascia di competenza costringendolo a stare molto basso. Da un cross dalla sua fascia nasce la rete del vantaggio della SPAL. Cresce nella ripresa quando ha più spazio per spingere.

Labojko 5,5 - Fa densità in mezzo al campo provando anche a farsi vedere nei pressi dell’area ferrarese. Perde però Valoti per il gol che sblocca il match del “Mazza” (Dal 68’ Bisoli 6 - Ottimo impatto sul match, da un suo tentativo di cross nasce il rigore del 2-2).

Van de Looi 6 - Fa vedere delle aperture da grande centrocampista. Prova spesso l’incursione verso l’area avversaria e prova la conclusione appena trova uno spazio.

Jagiello 7 - Corre e non si risparmia mai. Sfiora la rete del pareggio con un ottimo terzo tempo all’interno dell’area di rigore ma la gioia è rimandata solo di una ventina di minuti quando sfrutta al meglio un assist di Torregrossa (Dal 77’ Mangraviti sv).

Spalek 6,5 - Quando si accende regala sempre delle belle giocate. Come quella nella prima frazione di gara quando impegna Thiam con una conclusione a giro (Dal 76’ Bjarnason 6,5 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto per un’incornata che vale tre punti).

Ragusa 5,5 - Fa un buon raccordo fra i reparti provando a sfruttare la sua velocità. Cerca spesso l’appoggio su Torregrossa ma quando accelera viene fermato dalla difesa emiliana (Dal 68’ Donnarumma 6,5 - L’intesa con Torregrossa è quella dei vecchi tempi. Freddo dal dischetto nel realizzare il 2-2).

Torregrossa 6,5 - Spalle larghe e tanto lavoro per la squadra. Cerca spesso l’appoggio per i compagni, si fa trovare anche pronto in fase di ripiegamento nella propria area di rigore. Preciso l’assist per il gol di Jagiello (Dall’84’ Aye sv)