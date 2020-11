SPAL, Di Francesco: "Puntiamo a un campionato di vertice. Col Vicenza la svolta"

Intervistato dal Corriere dello Sport l’attaccante della SPAL Federico Di Francesco ha parlato del buon momento della squadra reduce da tre vittorie di fila in campionato: “Ci voleva una vittoria e quella contro il Vicenza ci ha sbloccati, ci siamo tolti un peso ripensando anche a come è arrivata. Il successo contro la Salernitana invece ci farà crescere, ma per guardare al futuro è ancora presto, la Serie B è lunga e difficile e dobbiamo restare equilibrati sia nei momenti positivi sia in quelli negativi. Il gol? È stato importante dopo un’annata complicata, sembrava che non ne uscissi più e ho sofferto per non poter aiutare la squadra. Nell’esultanza rabbiosa c’era il riscatto, la liberazione per aver superato questo periodo. - continua Di Francesco parlando della corsa promozione – Empoli, Frosinone, Chievo e Salernitana oltre alle altre retrocesse sono le rivali più accreditate, il campionato è livellato e ci sono molte pretendenti. Ma qui c’è tanta ambizione e i presupposti per fare bene e crescere ancora. Il nostro obiettivo è fare una stagione di vertice, non ci nascondiamo, ma dobbiamo restare equilibrati e non guardare troppo avanti”.