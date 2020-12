SPAL, Gazzoli: "Squadra competitiva. Contro il Venezia giocheremo per un posto al sole"

Andrea Gazzoli, dg della SPAL ed ex Venezia, ha parlato della sfida del weekend al 'Penzo' contro la formazione lagunare: "Sabato sarà tosta per tutti, il Venezia è dinamico, corre e attacca gli spazi ma noi abbiamo armi per fare la partita. Sappiamo di essere altamente competitivi e ci giocheremo un posto al sole".

Gazzoli poi torna a parlare della necessità di un nuovo impianto per il Venezia. Tema questo già caldo durante la sua avventura in laguna: "Continuare a giocare a Sant’Elena è impossibile a lungo termine. Fossi nel Venezia, anche solo con un impianto provvisorio, punterei da subito al salto in terraferma. Dopo la promozione in B del 2017 sarebbe stato il momento ideale per costruire in terraferma uno straccio di stadietto, magari semplicemente adeguando qualche impianto del territorio, ricordo Mogliano ma non solo. Innalzare in pochi mesi tribune coperte in tubi per i 5.500 posti sufficienti in B costerebbe infinitamente meno di uno stadio nuovo. A mio avviso sarebbe stato e rimane un esperimento che vale la pena fare, per coinvolgere e fidelizzare una comunità di tifosi o appassionati ai quali non si può dare torto se vedono nel Penzo un deterrente".