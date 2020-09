SPAL, Missiroli: "Monza favorita per la promozione, pareggio giusto"

Simone Missiroli, centrocampista della SPAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine del match pareggiato con la SPAL: "Abbiamo avuto le nostre occasioni come le hanno avute anche loro. Abbiamo giocato contro una squadra che è tra le favorite del campionato, ed è partita prima rispetto a noi con la preparazione e lo si è visto a livello fisico. Abbiamo cercato di essere ordinati, provando un modulo nuovo. Siamo stati bravi a soffrire, visto che la Serie B è un torneo molto difficile, provando anche a fare qualcosa in avanti. Per me è stato un punto giusto, anche perché i meccanismi li trovi con il tempo e ci vuole pazienza. Abbiamo appena iniziato e ci sta che qualcosa venga bene e qualcosa male, fa parte del percorso di crescita".