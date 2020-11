SPAL-Salernitana, il parziale: padroni di casa avanti per 2-0. Estensi in grande forma

Venerdì in campo per la Serie B, che gioca quest’oggi la 7^ giornata del campionato.

Ad aprire le danze SPAL-Salernitana, che ha visto da poco in archivio il primo tempo: scatenati i padroni di casa, che stanno conducendo il match per 2-0.

Al 6' sblocca la gara Valoti, con un piatto destro al volo dagli sviluppi di un angolo battuto da Sa. Esposito, mentre quasi allo scadere, quando il cronometro segna il 41', raddoppia Di Francesco con un'azione personale da centrocampo culminata con un destro a giro nell'angolino. Campani poco in partita.

Di seguito il programma completo della settima giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziali)

SPAL-Salernitana 2-0 (6' Valoti, 41' Di Francesco)

SABATO 7 NOVEMBRE

Cosenza-Brescia

Cremonese-Vicenza

Monza-Frosinone

Pordenone-ChievoVerona

Empoli-Reggina

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Pescara-Cittadella

Reggiana-Venezia

Entella-Lecce

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI: Pisa-Ascoli