SPAL-Salernitana, le formazioni ufficiali: Ranieri dal 1' tra gli estensi. Castori col 4-4-2

Si alza questa sera il sipario sulla 7^ giornata del campionato di Serie B: al "Mazza" di Ferrara si affronteranno SPAL e Salernitana.

Per l'occasione, qualche assenza di troppo tra gli ospiti, con Castori che conferma comunque il 4-4-2 spostando Veseli a sinistra per far spazio, nella corsia difensiva destra a Casasola; in avanti confermati Djuric e Tutino, Giannetti si accomoda intanto in panchina. Nessuna variazione neppure sul fronte estense, con Marino che conferma il 3-4-1-2: a Valoti il compito di supportare Sa. Espostito e Di Francesco.

Da segnalare la presenza dal 1' di Ranieri: ora alla SPAL, in estate ha vestito per pochi giorni la maglia della Salernitana, prima di lasciare la Campania per divergenze con alcuni tifosi.

Le formazioni ufficiali:

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Dickmann, Missiroli, Sa. Esposito, Sala; Valoti; Se. Esposito, Di Francesco.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli; Djuric, Tutino.