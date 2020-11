SPAL, Valoti: "Col Pescara vittoria importante anche se non eravamo al meglio"

Dopo il successo contro il Pescara, il giocatore della Spal Mattia Valoti in conferenza stampa ha detto: "E' stata una partita difficile, sapevamo di affrontare una squadra che veniva da un risultato positivo e come abbiamo già visto in Serie B tutte le partite sono difficili. Ci aspettavamo una partita come questa e siamo stati bravi a soffrire e portare a casa una vittoria importante. Non eravamo brillantissimi come la volta scorsa ma ci può stare, l'importante è la solidità di squadra e anche in condizioni non al top siamo stati squadra, cattivi a non prendere gol e lucidi".