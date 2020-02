vedi letture

Spezia, buone notizie dall'infermeria: Bastoni sempre più vicino al rientro in gruppo

Uno Spezia stratosferico quello che si è visto in questi primi mesi di 2020, con un ruolino di marcia impressionante: 12 risultati utili consecutivi, gli ultimi cinque centrati con delle vittorie, che hanno fatto balzare la formazione di Vincenzo Italiano al secondo posto della graduatoria.

Decisiva la vittoria sull'Ascoli, che precede ora il match contro il Trapani. Buone notizie, per lo stesso, dall'infermeria, con il centrocampista Simone Bastoni sempre più vicino al rientro in gruppo; a ogni modo, per lui sempre differenziato, mentre è stata solo fisioterapia per il difensore Luigi Vitale e per l'attaccante Antonino Ragusa.