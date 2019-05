© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha diramato la lista dei convocati per la gara con lo Spezia, quarti di finale dei playoff di serie B in programma venerdì alle ore 21.00 allo stadio Picco di La Spezia. Mister Venturato non potrà contare su Settembrini, il resto della squadra è a disposizione del mister che convoca tutti gli effettivi!

Portieri: Paleari, Maniero

Difensori: Benedetti, Adorni, Parodi, Camigliano, Frare, Drudi, Ghiringhelli, Rizzo, Cancellotti.

Centrocampisti: Iori, Schenetti, Siega, Pasa, Proia, Branca, Maniero, Bussaglia.

Attaccanti: Mancini, Panico, Scappini, Finotto, Diaw.