Spazio all’analisi delle prime dodici giornate di Serie B in casa Spezia sulle pagine de Il Secolo XIX che fin dal titolo mette in evidenza l’importanza di una prima punta: “Con Gudjhonsen o Galabinov lo Spezia vince, con Gyasi no”. I quattro successi fra campionato e coppa sono infatti arrivati tutti con in campo dal primo minuto uno fra l’islandese e il bulgaro, mentre quando è stato schierato il ghanese in quel ruolo i risultati non sono arrivati con Gyasi che non ha ancora segnato, nonostante i 941 minuti giocati, e si è reso protagonista di gravi errori sotto porta.