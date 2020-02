Spezia, Di Gaudio: "Mi mancava tutto questo. La A? Sognare non costa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della vittoria per 3-2 contro la Cremonese, l'attaccante dello Spezia Antonio Di Gaudio ha parlato così a DAZN: "Mi mancava tutto questo. I tifosi, il calore dei miei compagni e fare gol. Sono contento perché era difficilissima, siamo riusciti a portarla a casa e ora ce la godiamo tutta".

Lo svantaggio nonostante le occasioni?

"Quando costruisci tanto e poi prendi gol ti ammazza. Ma noi siamo stati forti perché siamo entrati dalla panchina con la voglia di portarla a casa".

La Serie A?

"Noi non ci dobbiamo precludere niente. A parte il Benevento ce la possiamo giocare con tutte. Ora però pensiamo alla prossima partita sabato contro l'Ascoli".

L'ultima partita giocata al Picco in maglia Parma?

"Fu una giornata indimenticabile, con la promozione in A. Questo stadio ti porta a dare qualcosa in più. Speriamo anche noi di fare il miracolo quest'anno".

L'abbondanza in attacco per lo Spezia?

"La cosa bella del mister è che qualsiasi carta sceglie possiamo fare la differenza. Però dobbiamo cercare bottino pieno anche sabato".

Il consiglio per andare in A?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita. Il mister è forte e in gamba. Noi dobbiamo mettere qualcosa in più per sognare davvero".



La dedica per il gol?

"A mia moglie e mio figlio, che erano qua a vedermi".