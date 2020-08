Spezia, Di Gaudio: "Vogliamo regalare una grande gioia alla piazza. Futuro? Vorrei restare"

L’esterno d’attacco dello Spezia Antonio Di Gaudio ha parlato in conferenza stampa in vista dei play off, che i liguri affronteranno da terzi in classifica, e del proprio futuro: “A Salerno volevamo blindare il terzo posto e ci siamo riusciti dimostrando che a prescindere da chi scende in cmapo questa squadra riesce sempre a fare la prestazione. Questo è un momento decisivo, nel quale c'è bisogno di tutti per realizzare il sogno che tutti noi abbiamo. Giocare in casa con il pubblico, il dodicesimo uomo in campo, sarebbe stato un vantaggio. Nella passata stagione al Verona fu decisivo dopo il ko dell’andata, ma con gli spalti vuoti dovremo guardare dentro noi stessi e trovare quelle motivazioni che in gare come queste non mancano mai. Ora inizia un nuovo campionato, dove tutto può succedere, in cui affronteremo squadre che giocheranno a viso aperto, ma noi vogliamo regalare una grande gioia al pubblico spezzino dopo un anno travagliato. - continua Di Gaudio come riporta il sito del club – Empoli e Chievo sono due squadre guidate da allenatori molto preparati e sono squadre forti, noi però dobbiamo pensare a noi stessi e dimostrare di essere i più forti anche in questo ultime e decisive partite, la prima semifinale sarà già una finalissima e dovremo affrontarla con il giusto piglio. Futuro? Sinceramente mi piacerebbe rimanere qui anche nelle prossime stagioni, i rapporti umani sono stati ottimi, la mia famiglia è felice, spero di poter restare e rivedere quello stadio pieno come una volta, quello che mi ha sempre impressionato da avversario".